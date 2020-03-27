لمجابهة كورونا.. البرلمان يعفي ٧ قطاعات من الحضور مستند
12:16 ص الجمعة 27 مارس 2020
كتبت - ميرا ابراهيم:
حصل مصراوي على منشور إداري صادر عن مجلس النواب يتضمن إعفاء ٧ قطاعات من الحضور، ضمن الخطة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونص المنشور على أن القطاعات هي :" الترجمة والبحوث والمؤتمرات والمراسم وإدارة التدريب وإدارة التخطيط ومعهد التدريب الفني".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
495
عدد المصابين
-
102
عدد المتعافين
-
24
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
510108
عدد المصابين
-
120983
عدد المتعافين
-
22993
عدد الوفيات
إعلان