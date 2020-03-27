لمجابهة كورونا.. البرلمان يعفي ٧ قطاعات من الحضور مستند

كتبت - ميرا ابراهيم:

حصل مصراوي على منشور إداري صادر عن مجلس النواب يتضمن إعفاء ٧ قطاعات من الحضور، ضمن الخطة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونص المنشور على أن القطاعات هي :" الترجمة والبحوث والمؤتمرات والمراسم وإدارة التدريب وإدارة التخطيط ومعهد التدريب الفني".