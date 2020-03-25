الصحة: مصر الأعلى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر هي الأعلى في العالم.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي على القناة الأولى، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في مصر وصلت إلى 95 حالة، مضيفًا أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 113 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.