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الصحة: مصر الأعلى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

11:28 م الأربعاء 25 مارس 2020
الصحة: مصر الأعلى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر هي الأعلى في العالم.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي على القناة الأولى، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في مصر وصلت إلى 95 حالة، مضيفًا أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 113 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

خالد مجاهد وزارة الصحة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

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