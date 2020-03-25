تماشيا مع الحظر.. السكة الحديد تعلن تفاصيل تعديلات مواعيد القطارات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناءاً على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020، فقد عدلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأكدت الوزارة عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها (خلال الفترة من الساعة 6صباحاً حتى 7 مساءا )، أما فيما يخص القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها داخل الفترة من (الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا) فقد تم تعديل تشغيل بعضها ليتم تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها (خلال الفترة من الساعة 6صباحاً حتى 7 مساءا).

كما أعلنت الوزارة إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء .

وتم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 6.30 مساء ابتداءً من اليوم وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 26- 3 -2020 ابتداء من الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.