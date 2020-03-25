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بالصور.. تعقيم مدخل وشباك تذاكر أهرامات الجيزة

12:34 م الأربعاء 25 مارس 2020
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كتب- محمد عاطف:

تصوير- فريد قطب:

بدأت وزارة السياحة والآثار أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأكد أشرف محيي الدين مدير منطقة الأهرامات الأثرية في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عمليات التعقيم اليوم تضمنت مدخل المنطقة الأثرية وشباك التذاكر وصالة استقبال الزوار، الحمامات، والمنشآت الإدارية.

وقال محيي الدين: سوف تستمر عمليات التعقيم خلال المراحل التالية لتشمل المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن تعقيم اليوم كان بداية المرحلة الأولى.

وقد تمت اعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع والمتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

تعقيم منطقة الأهرامات الأثرية فيروس كورونا وزارة السياحة والآثار إحنا أقوى من كورونا

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