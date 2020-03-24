متحدث البرلمان يناشد المصريين تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا

كتب - أحمد علي:

ناشد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، المواطنين بالالتزام التام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا.

وقال " حسب الله " فى بيان له الثلاثاء، إن غالبية القرارات تضمنتها اقتراحات أعضاء مجلس النواب، منها تعليق تقديم جميع الخدمات مثل الشهر العقاري والجوازات وتصاريح العمل بالوزارات، واستثناء مكاتب الصحة فقط لقيد المواليد والوفيات وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الالعاب بكافة علي مستوي الجمهورية.

وأكد صلاح حسب أن التزام الجميع بهذه القرارات يكفل نجاح خطط واستراتيجيات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، معربا عن أمله في أن يستجيب كل المصريين لهذه القرارات، ويعملون على تنفيذها حتى لا تلجأ الدولة إلى قرارات جديدة.