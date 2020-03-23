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تطهير وتعقيم المتاحف على مستوى الجمهورية (صور)

06:55 م الإثنين 23 مارس 2020
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كتب- محمد عاطف:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، في أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الاثرية على مستوى جمهورية مصر العربية؛ شملت المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، ضمن حملة الوزارة لتعقيم وتطهير جميع المتاحف والمواقع الأثرية، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وجدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المتاحف وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور، بالإضافة إلى الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

تطهير المتاحف الأثرية وزارة السياحة والآثار المتحف المصري متحف الأقصر فيروس كورونا

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