استمرار تعقيم المطارات المصرية ومبنى مصر للطيران (صور)
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كتب- محمد عبيد:
تواصل وزارة الطيران المدني، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمطارات المصرية، ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة، يوميًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، باستخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة.
وشملت أعمال التعقيم بوابات المطارات وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار واستراحات الدرجة الأولى، وتعقيم الصالات التي تستفبل الطيران الداخلي بعد كل رحلة، فضلاً عن كافة المرافق العامة بالمطارات.
كما شملت إجراءات التعقيم مبنى مصر للطيران للصيانة اليومية الجديد، حيث تم تطهير مداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم، كما تضمنت أعمال التعقيم مبنى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومطار 6 أكتوبــر والتي شملت جميع كليات الأكاديمية والفصول الدراسية والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات بالمبنى ومعامل التدريب وأجهزة المحاكاه والمصاعد والكافتريات، وهناجر الطائرات وجميع مرافق المطار.
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