​برلماني: جروبات "فيسبوك" سبب رئيسي لانهيار البناء الأسري

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن مجموعات "فيسبوك" السرية التي يتبادل خلالها مرتادي الموقع، وبشكل خاص الفتيات والنساء، مختلف النصائح وعرض المشكلات الأسرية على الملأ، فرصة كبيرة لإلقاء شائعات أو أخبار كاذبة، ووصف علاج لطفل إحدى السيدات دون الحاجة للكشف الطبي، أو اقتراح برنامج غذائي للتخسيس، كل هذا دون مراعاة للاختلافات شخص وأخر، موضحًا أن تلك الجروبات تحولت إلى أداة للتدخل في شئون الغير، وطريق سهل لخراب البيوت.

وأوضح البرلماني، أن هذه الجروبات انتشرت فيها ظاهرة إفشاء أسرار البيوت بكل تفاصيلها، وتلجأ إليها بعض النساء وبعض الرجال فيتطرقون على صفحاتهم للحديث عن أسرار حياتهم الزوجية، والبوح بأسرار بيوتهم للأقارب أو الأصدقاء وحتى للغرباء؛ بحجة الشكوى تارة والفضفضة تارة أخرى والتباهي والمدح تارة وطلب النصيحة تارة أخرى، حتى تحولت الأسرار إلى نشرة أخبار، وتم انتهاك خصوصية الحياة الشخصية الأمر الذي بدوره قد يهدد كيان الأسرة، وينذر بهدمها.

وأشار إلى أن التقارير أثبتت أن إفشاء الأسرار الزوجية وتدخل الأهل والأصدقاء بتفاصيل الحياة الزوجية، قد تسبّب في وقوع 44.6% من نسب الطلاق، بحسب إحصائية مركز البحوث الاجتماعية، كما أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها "فيسبوك"، سبب في وقوع نسبة لا تقل عن 20% من حالات الطلاق، وفقًا لبيانات من محاكم الأسرة في مصر.