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الطرق الصوفية تدعم إجراءات الدولة في مكافحة فيروس "كورونا"

08:02 م السبت 21 مارس 2020
الطرق الصوفية تدعم إجراءات الدولة في مكافحة فيروس "كورونا"

الدكتور عبد الهادى القصبي

القاهرة- (أ ش أ):

أهاب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي، بجموع المصريين الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية نظرًا لما يُعاني منه العالم في هذه الآونة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وانطلاقًا من قول الله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

وأيد القصبي، في بيان اليوم، القرارات التي اتخذتها المؤسسات الدينية الثلاث الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف بشأن إلغاء التجمعات فى المناسبات والموالد ودور العبادة للحفاظ على النفس الإنسانية، مؤكدًا أنه على تواصل شبه دائم مع المؤسسات الدينية، وفي تواصل شبه مستمر مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهناك توافق في الرؤى حول القرارات التي اتخذت للحفاظ على المواطنين، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وناشد القصبي جموع الصوفيين الالتزام بقرارات المشيخة العامة للطرق الصوفية، والتي خرج منها بيان سابق بإلغاء الاحتفالات والموالد للحفاظ على المواطنين من باب الوقاية خير من العلاج، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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