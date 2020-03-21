​في 10 خطوات.. السعودية تمد تأشيرات الخروج والعودة 6 أشهر

كتب– يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أوضح فيه قرار المملكة العربية السعودية بإصدار 10 خطوات اقتصادية عاجلة، يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس "كورونا المستجد".

وبحسب بيان اليوم السبت، تضمنت الخطوات: "تجديد إقامة الوافدين المسافرون في إجازات بدون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 أشهر، لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعماله في المملكة بدون رسوم، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 أشهر بدون رسوم جديدة، وتأمين السيارات الخاصة".

وتشمل الخطوات كذلك: "إيقاف دفع الإيجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 أشهر اعتبارًا من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3 أشهر، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6 أشهر".