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​"حماية المستهلك": الحبس و2 مليون جنيه غرامة عقوبة التلاعب في الأسعار

05:00 ص السبت 21 مارس 2020
​"حماية المستهلك": الحبس و2 مليون جنيه غرامة عقوبة التلاعب في الأسعار

الدكتور راضي عبدالمعطي

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة التصدي لكل مستغلي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف في بيان الجمعة، أن الجهاز ينسق مع كافة الأجهزة المعنية، واتخذ إجراءات على أرض الواقع، كما تعمل غرفة العمليات طيلة أيام الأسبوع، حيث استقبلت 300 بلاغ اليوم، و750 بلاغًا الأسبوع الماضي، حول الامتناع عن البيع والسلع مجهولة المصدر وغيرها.

وتابع أنه جرى رصد مصنع غير مرخص يصنع كمامات مجهولة المصدر وغير مطابقة المصدر وتوزيعها على المحافظات، حيث جرى التحفظ على المعدات وصاحب المصنع.

وأشار إلى أن أمس الخميس، شهد ضبط أحد الأوكار بمحافظة القليوبية حيث يصنع المطهرات والمستحضرات "تحت بئر السلم"، دون الحصول على ترخيص.

ودعا عبدالمعطي، المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية عبر الخط الساخن 19588: "المواطن هو محور اهتمام الدولة والشعب المصري على قلب رجل واحد، والغرامات قد تصل إلى مليوني جنيه، وهناك عقوبات قد تصل إلى الحبس".

جهاز حماية المستهلك مصطفى مدبولي فيروس كورونا تهمة التلاعب في الأسعار

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