وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان 8 مساجد اليوم

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الجمعة، 8 مساجد بالمحافظة.

يأتي افتتاح المساجد الثمانية يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبني ومعني، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد وبمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال الوزير إن المساجد التي سيتم افتتاحها بعد إعادة تأهيلها وصيانتها على أكمل وجه تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وهي مساجد: مسجد آل صفي الدين - إهناسيا الخضراء - مركز بني سويف، ومسجد أبو السعود - المسجد الأبيض - مركز إهناسيا، ومسجد الإيمان - منشية الأمراء - مركز إهناسيا، ومسجد النور - بني ماضي - مركز ببا، ومسجد الشيخ موسي - دلاص - مركز ناصر، ومسجد التقوي - بندر ببا، ومسجد الرحمن - منشية الأمراء - مركز إهناسيا، ومسجد الجمل - مناشي أبو صير - مركز الواسطي.