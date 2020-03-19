القومي للمرأة يشكر قرينة الرئيس لتقديرها لدور المرأة في المجتمع

كتبت - نور العمروسي:

توجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، لثقتها الغالية في المرأة المصرية وتقديرها للدور الهام الذي تقوم به فى المجتمع.

وأكدت مايا مرسي، أن المرأة المصرية عهدت هذا الدعم والتقدير لأهمية دورها في المجتمع من الإرادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، مؤكدة أن أن المرأة المصرية أثبتت وبجدارة أنها سند لأسرتها ودرع وحصن لوطنها في جميع الأحداث السابقة التي مرت بها، ولم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن، واستجابت له بكل حب لتراب هذا البلد العظيم.

وناشدت مايا مرسي، المرأة المصرية أن تضيف إلى رصيد إنجازاتها وأن تبهر العالم من جديد، وأن تتصدى لهذه المحنة الصعبة التي نمر بها جميعاً، وتساند الدولة في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: كل أم هي وزيرة الصحة الآن داخل منزلها، من منطلق مسئوليتها عن صحة وسلامة أبنائها، لذلك نعول عليها الآن أن توعي أبنائها بسبل الوقاية من الفيروس والإلتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، وأن تحافظ على بقائهم داخل المنزل للحد من التجمعات وانتشار الفيروس وذلك حتى نعبر هذه الأزمة بسلام.

كانت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قالت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" "ستظل المرأة المصرية دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن، وثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ.. حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء".​