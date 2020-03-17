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"الوطنية للصحافة" تخاطب الحكومة بشأن خسائر الصحف القومية جراء "كورونا"

07:34 م الثلاثاء 17 مارس 2020
"الوطنية للصحافة" تخاطب الحكومة بشأن خسائر الصحف القومية جراء "كورونا"

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصطفى علي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لتقديم عرض كامل وشرح واف للموقف الاقتصادي والخسائر المترتبة للمؤسسات الصحفية القومية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الهيئة مجموعة من القرارات اللازمة في مواجهة تداعيات أزمة "وباء كورونا"، حيث قررت عقب الاجتماع بحضور رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ؛ منح الزميلات في كافة إدارات المؤسسات الصحفية (تحرير – إدارة-مطابع) إجازة حتى نهاية تاريخ تعطيل الدراسة، وتخفيض العمالة بكافة إدارات المؤسسات الصحفية وذلك بما لا يؤثر على سير العمل اليومي، كما قررت التأكيد على توفير المنظفات والمطهرات واتخاذ ما يلزم من كل مؤسسة لتوفير طواقم طبية على مدار اليوم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار العدوي.

وقررت الهيئة تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات على أن تكون في حالة انعقاد دائم، وأيضا مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لتطهير وتعقيم المؤسسات الصحفية .

ووفقا للبيان ، تناول الاجتماع أيضاً خطة التناول التحريري للتوعية والحد من مخاطر انتشار وباء كورونا في ضوء خطط الدولة المصرية لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

فيروس كورونا الهيئة الوطنية للصحافة مصطفى مدبولي كرم جبر إحنا أقوي من كورونا

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