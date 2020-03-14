محافظ القاهرة يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع العاصمة

كتب- محمد نصار:

واصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولاته المستمرة في مناطق القاهرة الـ4 منذ الصباح الباكر لليوم الثالث لموجة الطقس السيئ للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتفقد محافظ القاهرة، أحياء بولاق أبوالعلا وعابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، كما تفقد عدة كباري ومحاور مرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لم يغادروا الشارع منذ بدء الأزمة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه، مشددًا على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى الواردة من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.