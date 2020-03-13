الصحة: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 5 مصريين



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، إذ تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحة أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة فقط "السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة خروج حالة لشخص أجنبي من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.