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رئيس الوزراء: 10% من أبراج الكهرباء تأثرت بسبب الرياح الشديدة

04:23 م الجمعة 13 مارس 2020
رئيس الوزراء: 10% من أبراج الكهرباء تأثرت بسبب الرياح الشديدة

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرابة 10% من أبراج شبكات الكهرباء تأثرت بسبب الرياح الشديدة، وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس، وتستمر حتى اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال تواجده في غرفة عمليات الحكومة اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقا بين مختلف قطاعات الدولة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي التي تشهده مصر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لأفراد الشرطة على تواجدهم في الشوارع ومجهوداتهم، وأجهزة القوات المسلحة لمساهمتها في مواجهة الآثار السلبية للطقس السيئ.

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