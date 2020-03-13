​ بالصور.. الأمطار تغرق شوارع دهب بجنوب سيناء

كتب - يوسف عفيفي:

تصوير وائل عزب

غمرت مياه الأمطار الكبيرة التي تتساقط على البلاد اليوم الخميس، شوارع مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد منذ الصباح الباكر.

وكان اللواء صبري الوزيري، رئيس مدينة دهب، أعلن الدفع بمعدات كسح وشفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بالمدينة، بعد تعرض المدينة لهطول أمطار غزيرة، موضحا أن المدينة استعدت للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، بإجراء صيانة شاملة لسيارات الكسح، لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولًا بأول، مشيرا إلى أن جميع الطرق مفتوحة، أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ومع الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.