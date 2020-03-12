السيطرة على حريقين محدودين بالقاهرة دون خسائر

رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف من السياح على المزارات الأثرية (صور)



كتب- محمد نصار:

تابع اللواء إبراهييم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إطفاء حريقين محدودين نشبا منذ قليل، أحدهما بمخزن ثلاجات دور أرضي بـ7 حارة الموبلات من نجيب الريحاني بحي الأزبكية.

ونشب الحريق الآخر بمخزن لمحل كشري يقع في ممر خلف محل جاد بشارع شريف بحي عابدين، حيث انتهت أعمال الإطفاء ولم يسفر أي من الحريقين عن وقوع خسائر.