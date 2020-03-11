قبل الموجة السيئة.. بيان من الأرصاد عن طقس الأربعاء على جميع المناطق

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا ، الأربعاء ، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى تصل إلى متوسطة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ، كما تنشط الرياح في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوبه، تكون معتدلة إلى نشطة في الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 25

شبين الكوم 12 25

طنطا 11 24

دمنهور 12 24

الإسكندرية 13 24

بلطيم 12 23

مطروح 12 21

السلوم 11 21

سيوة 07 23

بورسعيد 14 22

دمياط 14 21

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 10 20

رفح 10 20

رأس سدر 13 25

نخل 08 25

نويبع 18 27

طابا 13 24

كاترين 11 26

الطور 15 26

شرم الشيخ 17 31

الغردقة 16 29

مرسى علم 15 29

الفيوم 14 31

بنى سويف 14 31

المنيا 14 31

أسيوط 12 32

سوهاج 14 31

قنا 15 32

الأقصر 16 35

أسوان 17 34

أبوسمبل 19 35

الوادى الجديد 16 33

شلاتين 17 32

أبو رماد 16 30

حلايب 18 31

رأس حدربة 16 26