وزير الكهرباء لـ"مصراوي": محطة الضبعة تسير وفقًا للجدول الزمني مع الجانب الروسي

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الخطوات المتعلقة بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إحنا ماشيين وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي بدون تأخير"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مهتم بمتابعة كل ما يتم تنفيذه في كافة الملفات على أرض الواقع.

وأشار شاكر، إلى أن الوزارة تعرض كل تطورات الموقف على الرئيس السيسي "خطوة بخطوة"، على اعتبار أن المشروع أحد أهم المشروعات الاستراتيجية للشعب المصري.

من ناحية أخرى، قال الدكتور كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية، إن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في محافظة مطروح سيحدث نقلة نوعية كبيرة، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية، وإنشاء مرافق البنية التحتية.

وأضاف الأدهم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة الضبعة ستوفر الكهرباء للصناعة والسكان، بغض النظر عن الطقس والظروف المناخية.

وقال: "إنشاء محطة الضبعة النووية يعد دافعًا رئيسيًا للتنمية الصناعية، نظرًا لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط بسبب التأثير المباشر للمشروع على إيرادات المقاولين المحليين، ولكن أيضًا بسبب غير مباشر، وهو نمو الطلبات في الصناعات ذات الصلة، ومضاعفة الطلبيات للصناعات التي تخدم الطلب على السلع الاستهلاكية"، لافتًا إلى أن إيرادات محطة الضبعة النووية من المرتقب أن تصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار على مدار عمر المحطة.