14 عيادة متنقلة.. ننشر تفاصيل القافلة الطبية بعزبة الهجانة بعد زيارة السيسي

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة قافلة طبية تضم 14 سيارة عيادات متنقلة للكشف المجاني في جميع التخصصات الطبية كالأطفال والباطنة والنساء والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والأسنان والرمد وجراحة المخ والأعصاب، للكشف على أهالي عزبة الهجانة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية الصحية لأهالي عزبة الهجانة، ويشرف على كل سيارة 2 من الأطباء الاستشاريين، كما تضم القافلة 2 سيارة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان تضم 14 صيدليًا و20 من هيئة التمريض.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم اختيار مكان يسمح بتواجد كل سيارات القافلة للمساعدة على عملها بكامل طاقتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الثلاثة أيام المخصصين للقافلة وتبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم لأول مرة بالقافلة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بصورة فورية، كما سيتم نقل الحالات التي يستلزم لها عمل موجات فوق صوتية على القلب أو أشعة مقطعية أو أشعة دوبلر على الأوعية الدموية إلى المستشفيات الحكومية بسيارات الإسعاف بالمجان لعمل اللازم وبناء على نتيجة الأشعة يتم تحديد الإجراءات اللازمة لها سواء بالعلاج أو الجراجة.