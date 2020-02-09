​"حفل أسطوري".. وزير السياحة يكشف تفاصيل أضخم حدثين في 2020

كتب– يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر تشهد أضخم حدثين كبيرين خلال العام الجاري، يتمثلان في افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية، ونقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

وأضاف العناني لـ"مصراوي"، أن الحدثين هما الأضخم لعام 2020، على أن يسبقهما حملات ترويجية للمساهمة في الترويج للسياحة المصريةً بهدف تسليط الضوء عليهم عالميًا، ودعوة عدد من رؤساء وملوك العالم لحضورهما خاصة حفل افتتاح المتحف الكبير خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي يستمر عدة أيام، مشيرًا إلى اختيار 3 شركات من 24 شركة لتنظيم حفل الافتتاح.

وأوضح أن حفل نقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط، سيكون حفلًا أسطوريًا، ومن المرتقب نقل المومياوت خلال شهر أبريل المقبل، مضيفًا أنه جرى اختيار الشركة المنظمة لإخراج الفعالية بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وأشار إلى وضع السيناريو النهائي للحفل، من تحديد "الزي والأحصنة والموتوسيكلات والعجلات الحربية وشراع المراكب" التي تشارك في الحفل، بجانب رفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة على خط سير عملية النقل من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، والعمل على دهان العمارات بكورنيش النيل وتنظيف وتجميل الشوارع، ورصف الطرق وتغيير شكل بحيرة عين الصيرة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير منطقة سور مجرى العيون بالكامل لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

وتابع الوزير: "سيتم افتتاح قاعتين في متحف الحضارة على هامش نقل المومياوات الملكية، وهما القاعة الكبيرة وقاعة المومياوات لكن من غير مومياوات أولًا، على أن يتم وضع المومياوات بعدها ثم بعدها بـ 15 يومًا افتتاح القاعتين بالمومياوات كاملة".

واستطرد وزير السياحة والآثار قائلا: "الله يكون في عون العاملين بالمشروعات والمتاحف الأثرية خلال هذه الفترة".

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن تنظيم موكب ملكي مهيب لنقل الموميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، قائلًا: "هيهز العالم أجمع"، مشيدًا بدور الدولة في تطوير متحف التحرير والميدان والطرق المؤدية إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ويبلغ عدد المومياوات والتوابيت التي ستنقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًا ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.