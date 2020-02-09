أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأحد - الاثنين- الثلاثاء).

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن طقس غدٍ الأحد بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.

وأكدت الهيئة: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين".

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجة البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 15 - 10، وشمال الصعيد 18 - 8، وجنوب الصعيد 21 - 11.

وعن طقس الاثنين، أكد الهيئة أنه بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجة البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 15 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، وجنوب الصعيد 19- 11.

أما طقس الثلاثاء، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الشبورة على أغلب الأنحاء في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 17 - 8، والوجة البحري 16 -10، والسواحل الشمالية 17 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، جنوب الصعيد، 19 - 11.​