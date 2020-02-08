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ضبط 61 قضية.. الداخلية تلاحق مروجي الكيف بمحيط الأندية ومراكز الشباب

12:56 م السبت 08 فبراير 2020
ضبط 61 قضية.. الداخلية تلاحق مروجي الكيف بمحيط الأندية ومراكز الشباب

جانب من الحملة الأمنية

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة خلال أربعة أيام، استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار أربعة أيام عن ضبط 61 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

مكافحة المخدرات مراكز الشباب حملات أمنية المواد المخدرة

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