أمطار غزيرة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس لـ48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس تستمر اليوم السبت وحتى الأحد.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم السبت، أن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة تشهد سقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، بينما تتعرض القاهرة والوجة البحري لأمطار متوسطة إلى خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

وتابع: "تظهر الشبورة الصباحبة بشكل كثيف على الوجة البحري والقاهرة، لافتًا إلى استمرار نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الذي يزيد من إحساس البرودة وانخفاض درجات الحرارة".

وأكد مدير مركز التحاليل، أنه بداية من اليوم تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق ممن شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، قال شاهين، سجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 -15 نهارًا و9 إلى 11 ليلًا، والسواحل الشمالية 16 إلى 9، شمال وجنوب الصعيد من 17 وحتى 19 درجة نهارا، ومن 7 وحتى 9 درجة ليلًا، جنوب سيناء 18 - 11.

وأشار شاهين إلى أن الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة يرجع لوجود تغيير في الكتل الهوائية التي تتعرض لها مصر، فارتفاع درجات الحرارة يرجع لتعرض البلاد لمنخفض جوي ورياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية وليبيا، أما بداية من اليوم تتعرض البلاد لمنخفض جوي آخر قادم من جنوب قارة أوروبا والرياح شمالية غربية.