إعلان

خطوات تفعيل عداد الكهرباء "مسبق الدفع" لأول مرة بشكل صحيح

كتب : محمد صلاح

11:01 م 24/02/2026

عداد الكهرباء مسبق الدفع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع زيادة اعتماد المشتركين على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أصبح من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة لتفعيل العداد لأول مرة لتجنب أي مشكلات في التشغيل أو الفواتير.

ويرصد "مصراوى" خطوات التفعيل خطوة بخطوة :-

1. التأكد من تركيب العداد بشكل صحيح

قبل أي خطوة، يجب التأكد من أن عداد الكهرباء «مسبق الدفع» تم تركيبه من قبل الشركة المختصة وفقًا للمواصفات الفنية. لا تحاول توصيل أي أجهزة أو التعامل مع الأسلاك قبل التأكد من التركيب الأمن.

2. الحصول على رقم الشحن (كود التفعيل)

بعد تركيب العداد، ستستلم من الشركة كود تفعيل خاص بالعداد، وهو عادة يتكون من 20 رقمًا. هذا الكود يتيح لك شحن رصيد الكهرباء لأول مرة. احتفظ بالكود في مكان آمن، ولا تشاركه مع أي شخص.

3. إدخال كود التفعيل في العداد

قم بفتح لوحة التحكم الخاصة بالعداد.

اضغط على زر إدخال الكود.

أدخل الرقم المكون من 20 خانة بعناية.

اضغط على زر التأكيد، وسيظهر للعداد رسالة تؤكد نجاح التفعيل.

ملاحظة: أي خطأ في إدخال الرقم يؤدي إلى رفض التفعيل، لذا تحقق من الأرقام قبل الضغط على التأكيد.

4. شحن الرصيد لأول مرة

بعد التفعيل، يمكنك شحن الرصيد بالطرق التالية:

شراء كروت شحن من مكاتب أو فروع شركة الكهرباء.

استخدام التطبيقات المصرفية أو محفظة الهاتف المحمول إذا كانت مدعومة.

إدخال كود الشحن من خلال لوحة العداد نفسها.

5. متابعة استهلاك الكهرباء

بعد الشحن، سيبدأ العداد في تسجيل الاستهلاك بشكل لحظي.

يمكنك متابعة الكمية المتبقية على شاشة العداد.

تذكّر إعادة شحن الرصيد قبل نفاد الكمية لتجنب انقطاع الخدمة.

6. التواصل مع خدمة العملاء عند الحاجة

في حالة مواجهة أي مشاكل أثناء التفعيل أو الشحن، تواصل فورًا مع مركز خدمة العملاء التابع لشركة الكهرباء. لا تحاول فتح العداد أو تعديل الأسلاك بنفسك.

نصائح مهمة:

احتفظ دائمًا بكود التفعيل وكود الشحن.

لا تشارك الكود مع أي شخص لضمان عدم استهلاك الرصيد من قبل الغير.

تأكد من شحن رصيد إضافي قبل المناسبات أو الأعياد لتجنب نفاد الكهرباء.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

آليات التسعير بالمستشفيات الخاصة في طلب إحاطة بالبرلمان.. و4 مقترحات لضبط الأسعار والرقابة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العداد مسبق الدفع طريقة التفعيل كيفية تفعيل العداد مسبق الدفع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة على الطرق صباح الأربعاء
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة على الطرق صباح الأربعاء
الفنان محمد عز يوجه رسالة غامضة: "حسبي الله ونعم الوكيل مين المسوخ دول"
دراما و تليفزيون

الفنان محمد عز يوجه رسالة غامضة: "حسبي الله ونعم الوكيل مين المسوخ دول"
لطمة على وجه المتشائمين.. تصريحات مهمة من إياد نصار عن "صحاب الأرض"
فيديوهات رمضان

لطمة على وجه المتشائمين.. تصريحات مهمة من إياد نصار عن "صحاب الأرض"
"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى
دراما و تليفزيون

"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
أخبار وتقارير

كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل