مع زيادة اعتماد المشتركين على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أصبح من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة لتفعيل العداد لأول مرة لتجنب أي مشكلات في التشغيل أو الفواتير.

ويرصد "مصراوى" خطوات التفعيل خطوة بخطوة :-

1. التأكد من تركيب العداد بشكل صحيح

قبل أي خطوة، يجب التأكد من أن عداد الكهرباء «مسبق الدفع» تم تركيبه من قبل الشركة المختصة وفقًا للمواصفات الفنية. لا تحاول توصيل أي أجهزة أو التعامل مع الأسلاك قبل التأكد من التركيب الأمن.

2. الحصول على رقم الشحن (كود التفعيل)

بعد تركيب العداد، ستستلم من الشركة كود تفعيل خاص بالعداد، وهو عادة يتكون من 20 رقمًا. هذا الكود يتيح لك شحن رصيد الكهرباء لأول مرة. احتفظ بالكود في مكان آمن، ولا تشاركه مع أي شخص.

3. إدخال كود التفعيل في العداد

قم بفتح لوحة التحكم الخاصة بالعداد.

اضغط على زر إدخال الكود.

أدخل الرقم المكون من 20 خانة بعناية.

اضغط على زر التأكيد، وسيظهر للعداد رسالة تؤكد نجاح التفعيل.

ملاحظة: أي خطأ في إدخال الرقم يؤدي إلى رفض التفعيل، لذا تحقق من الأرقام قبل الضغط على التأكيد.

4. شحن الرصيد لأول مرة

بعد التفعيل، يمكنك شحن الرصيد بالطرق التالية:

شراء كروت شحن من مكاتب أو فروع شركة الكهرباء.

استخدام التطبيقات المصرفية أو محفظة الهاتف المحمول إذا كانت مدعومة.

إدخال كود الشحن من خلال لوحة العداد نفسها.

5. متابعة استهلاك الكهرباء

بعد الشحن، سيبدأ العداد في تسجيل الاستهلاك بشكل لحظي.

يمكنك متابعة الكمية المتبقية على شاشة العداد.

تذكّر إعادة شحن الرصيد قبل نفاد الكمية لتجنب انقطاع الخدمة.

6. التواصل مع خدمة العملاء عند الحاجة

في حالة مواجهة أي مشاكل أثناء التفعيل أو الشحن، تواصل فورًا مع مركز خدمة العملاء التابع لشركة الكهرباء. لا تحاول فتح العداد أو تعديل الأسلاك بنفسك.

نصائح مهمة:

احتفظ دائمًا بكود التفعيل وكود الشحن.

لا تشارك الكود مع أي شخص لضمان عدم استهلاك الرصيد من قبل الغير.

تأكد من شحن رصيد إضافي قبل المناسبات أو الأعياد لتجنب نفاد الكهرباء.

