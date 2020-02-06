وزير النقل يشهد بدء تطوير الطرق المحلية في 12 محافظة

القاهرة - أ ش أ:

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الخميس، انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية والذي يشمل 12 محافظة، وذلك بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع بين وزارتي النقل والتنمية المحلية.

وتفقد الوزير بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق (قويسنا - شبين الكوم) الذي تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة للوزارة بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR)، حيث يتم رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 8 كيلومترات ومتوسط عرض حوالي 7.5 متر، وذلك بأسلوب إعادة التدوير للرصف القديم مع التثبيت بالأسمنت ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وقال: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات ويحد من التلوث البيئي ويضمن سرعة إنجاز الأعمال".

وأضاف: "أن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عالي للمواطنين، فضلًا عن مواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري من خلال المشروع القومي للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية".

كما تفقد أعمال تطوير طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي حتى بركة السبع، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ 6 كباري علوية على الطريق بتكلفة 900 مليون جنيه وتشمل كوبري الشرقاوي، وكوبري قلما، وكوبري (طوخ - طنبشا)، وكوبري صفط الحرية، وكوبري (دسونس - أم دينار) وكوبري كفر الدوار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق في المسافة من بنها حتى دفرة بتكلفة 167 مليون جنيه.

ووجه الوزير - خلال الجولة - بالصيانة المستمرة للكباري الحالية بالطريق، لافتًا إلى أن تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية الزراعي سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على الطريق وتيسير حركة المرور ونقل الأفراد والبضائع بين محافظات الدلتا والحد من الحوادث المرورية؛ لضمان سلامة مستخدمي هذا المحور الحيوي.