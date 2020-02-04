وزير الثقافة لـ"تريزيجيه": تجربتك الاحترافية "قصة نجاح ملهمة"

"كنت ألعب في الشارع".. ماذا قال تريزيجيه في معرض الكتاب؟

كتب - محمد عاطف:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، اللاعب الدولي محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي، والذي اختارته الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كأحد سفراءها.

وحضر اللاعب خصيصا من المملكة المتحدة للحاق بختام فعاليات المعرض والتواصل مع جمهوره في الندوة المقررة له.

قالت وزيرة الثقافة، إن اختيار شخصيات مصرية بارزة كسفراء لمعرض الكتاب يأتي كعامل جذب للشباب لمتابعة فعاليات هذا الحدث الدولي، كما يعمل على إيجاد قدوة للنشء الجديد ويخلق مسارًا للترويج الثقافي لمصر داخل الوطن وخارجه.

وأضافت أن رحلة محمود تريزيجيه الاحترافية تعد قصة نجاح ملهمة تحث على التمسك بالآمال لتحقيق الطموح، مؤكدة أنه بات سفيرا للثقافة إلى جانب انه نموذجا مشرفا للرياضة المصرية، وأهدته مجموعة إصدارات مطبوعة منها كتاب شخصية مصر، وتى شيرت المعرض بتوقيعها.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد اختارت لأول مرة عددًا من الشخصيات العامة كسفراء له، ضمت الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان التشكيلى أحمد مصطفى، المهندس العالمى هانى عازر إلى جانب اللاعب العالمى محمود تريزيجيه.