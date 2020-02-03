أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

متحف الحضارة يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة

04:38 م الإثنين 03 فبراير 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الزيارة التعليمية لطلاب مدرستين بالقاهرة، وذلك بهدف ربط الطلاب بالمناهج الدراسية النظرية من خلال الزيارات التطبيقية والجولات الميدانية بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد الدكتور أحمد الشربيني، المشرف العام للمتحف، أهمية دور متحف الحضارة المتميز في بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر، حيث استقبل أمناء المتحف الطلاب واصطحبوهم في جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة وشرح قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت في تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر.

وأضاف الدكتور الشربيني، أن الطلاب والمشرفين أشادوا بطريقة العرض المتطورة بالمتحف وبتصميمه المعماري وبالاستمتاع بموقعه المتميز على بحيرة عين الصيرة.

المتحف القومي للحضارة المصرية القاهرة الفسطاط المتاحف المواقع الأثرية

الخبر التالى:

5 سنوات شرط الترشح للجمعيات العمومية و7 لمجلس الإدارة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة على قرار وقف استيراد الثوم من الصين