متحف الحضارة يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة

"قادرون على حمايتكم".. ماذا قالت وزيرة الصحة للمصريين العائدين من

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الزيارة التعليمية لطلاب مدرستين بالقاهرة، وذلك بهدف ربط الطلاب بالمناهج الدراسية النظرية من خلال الزيارات التطبيقية والجولات الميدانية بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد الدكتور أحمد الشربيني، المشرف العام للمتحف، أهمية دور متحف الحضارة المتميز في بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر، حيث استقبل أمناء المتحف الطلاب واصطحبوهم في جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة وشرح قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت في تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر.

وأضاف الدكتور الشربيني، أن الطلاب والمشرفين أشادوا بطريقة العرض المتطورة بالمتحف وبتصميمه المعماري وبالاستمتاع بموقعه المتميز على بحيرة عين الصيرة.