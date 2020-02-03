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طائرة "الإنقاذ" المخصصة للمصريين العائدين من الصين تصل العلمين

01:47 م الإثنين 03 فبراير 2020
طائرة "الإنقاذ" المخصصة للمصريين العائدين من الصين تصل العلمين

مطار العلمين

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار العلمين الدولي طائرة "الإنقاذ" المصرية التابعة لشركة سياف، التي أقعلت صباح الأمس الأحد، من مطار القاهرة الدولي، عائدة إلى أرض الوطن على متنها المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة وسط إجراءات مشددة من الجهات العاملة بالمطار بالتعاون مع وزارة الصحة، وأشارت المصادر إلى تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية، والإجراءات اللازمة لإعادة المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وأضافت: طاقم الطائرة طراز إيرباصA330 /220‪ ،هو: كابتن أشرف الهواري، كابتن أيمن سراج، كابتن وسام الدين صلاح، كابتن هاني هاشم، كابتن مصطفى كمال، رئيس طاقم أحمد جلال، رئيس طاقم أحمد بهجت، رئيس طاقم مصطفى السيد، مضيفه جويه رحاب الشافعي، مضيفه جويه ريهام حلمي، مضيف جوي أيمن طلعت مضيف جوي عبد الرحمن سعيد، مضيف جوي حسن منتصر).

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