اتفاق مصري- فرنسي لترميم كوبري "إيفيل المعلق" بحديقة الحيوان



كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اتفاق بين مصر وفرنسا، لترميم وإعادة تأهيل كوبري إيفيل المعلق بحديقة الحيوان بالجيزة، وإعادة فتحه للجمهور من جديد، كأحد المنشآت التاريخية والتراثية الهامة في مصر.

وتفقد وزير الزراعة، يرافقه ستيفان رومانيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة، كوبر ايفل المعلق، والذي سبق إنشاؤه بحديقة الحيوان، وصممه المهندس "جوستاف إيفيل"، خلال الفترة من ١٨٧٥ – ١٨٧٩ أي قبل إنشاء برج إيفيل بأكثر من عشر سنوات.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة الفرنسية لترميم الكوبري، وإعادة تأهيله لزيارة الجمهور له من جديد، بعد إغلاقه فترة التسعينات، لافتا إلى أن هذا الكوبري يعد أحد أهم المنشآت التراثية بالحديقة، حيث يكشف حديقة الحيوان بالكامل من أعلى في منظر بانورامي، ليشاهد الزوار روعة المكان من حيوانات وأشجار نادرة.

وأكد القصير أن حديقة الحيوان في الماضي تميزت بوجود الكوبري المعلق بها، ليكون شاهد على تاريخ مصر المعاصر حتى الآن، حيث يرتكز على جبلين كبيرين صمما خصيصا له، حيث ليكون الكوبري في أعلى نقطة في الحديقة.

من جانبه، قال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية إن الكوبري يوجد له مدخلان في بدايته ونهايته تتعلق خلالهما أسلاك حديدية قوية تحمل الكوبري، حيث تم تصميمه بطريقة "التعشيق"، فلا توجد فيه أي مادة لحام مطلقا.

وفي سياق متصل، افتتح وزير الزراعة، حديقة حيوان الطفل، والتي تضم العديد من الحيوانات المستأنسة التي يتعامل معها الأطفال بشكل مباشر.

رافق الوزير خلال الافتتاح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية.

وقال وزير الزراعة إنه من خلال هذه الحديقة سيتم لأول مرة في حديقة الحيوانات احداث تفاعل مباشر بين المواطنين ومجموعة متنوعة من الحيوانات في مكان مجهز على أعلى مستوى ومصمم ليضاهي الحدائق العالمية، حيث يتم التعامل مباشرة بالإطعام واللعب عن قرب بدلا من الطرق القديمة من وراء الاقفاص مما يتيح التعرف على البيئات المختلفة للحيوانات.

وتعد حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي تأسست عام ١٨٩١، هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي ٨٠ فدانا، ويوجد به حاليا حوالي ٤٨٠٠ حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة.