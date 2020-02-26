الأوقاف: التوسع في عدد الواعظات المشاركات في بعثة الحج هذا العام

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيادة عدد الواعظات المشاركات في بعثة حج العام الحالي 1441هـ.

وقال وزير الأوقاف -في بيان اليوم الأربعاء- إن قرار زيادة عدد الواعظات لموسم الحج العام الحالي جاء بعد الأداء المشرف الذي أدته واعظات الأوقاف المشاركات في بعثة الحج في العام الماضي 1440هـ ، وبناء على طلب الجهات المنظمة لبعثات الحج.

وأضاف "إنه تقرر فتح الباب أمام الواعظات الراغبات في المشاركة في بعثة حج هذا العام 1441هـ على النحو التالي :مَنْ شاركن في العام الماضي ، وخريجات أكاديمية الأوقاف ، والناجحات في اختبار دورة الواعظات المعينات ، والواعظات المتطوعات الناجحات في دورة المواريث أو فقه المقاصد أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوره من إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يقل سن المتقدمة من الجميع عن 45 عامًا ولا يزيد عن 59 عامًا في 31 مارس 2020م وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه على أن تجتاز المتقدمة منهن الاختبار الذي تعقده الوزارة في القرآن الكريم وفقه الحج ، والثقافة الإسلامية العامة".​