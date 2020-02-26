"زراعة النواب" تتفقد مشروعات الصرف المغطى بالشرقية

كتب - أحمد علي:

تفقد وفد من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع إحلال وتجديد الصرف المغطى بمنطقة "الأحراز"، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة الشرقية.

استمع وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى شرح من المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة للصرف التابعة لوزارة الري، الذي أكد فيه أن سياسة وزارة الرى حاليا تقوم على إنجاز المشروعات الهامة التي يكون لها نتائج واضحة على أرض الواقع يشعر بها المواطنين.

واستعرض مدين جهود الوزارة تجاه مختلف القطاعات، حيث تعمل على محورين في شبكات الصرف، أولهما إحلال وتجديد ما يحتاج إلى ذلك، والثاني يتعلق بصيانة الشبكات القائمة، بالإضافة إلى وجود خطة كبيرة لإحلال وتجديد الكباري على مستوى الجمهورية طبقا للأولويات.

وأوضح أن السحارات على المصارف العامة مرصود لها أكثر من 350 مليون جنيه، وأيضا تخصيص مليار جنيه لمشروعات الصرف المغطى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع إحلال وتجديد الصرف المغطى بمنطقة "الأحراز"، يخدم مساحة 5 آلاف فدان بتكلفة 22 مليون جنيه.

وأشاد النواب، بحجم المجهود المبذول في هذه المشروعات، مطالبين بالإعلان عن هذه المشروعات والترويج لها جيدا، حتى يشعر المواطن بأهميتها.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تلك المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة حاليا، لم تحدث منذ ٣٠ عاما، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير الصرف تساعد في زيادة إنتاج الأرض الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.