عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا

كتب - محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 10 ركاب من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقالت مصادر بالمطار، Uنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم وأديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 10 ركاب من جنسيات سودانية وامريكية ومصرية من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار لفحصهم.