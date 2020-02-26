الفريق أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار

كتب - أحمد علي:

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2018/2019، لتصل إلى 5.8 مليار دولار لاسيما مع إنشاء قناه السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد البرلماني للجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس؛ في إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وقال أسامة ربيع، إن عدد السفن المارة في قناة السويس عن العام المالي 2018/2019 شهدت زيادة عن العام السابق لتصل إلى 18.800 ألف سفينة، بحمولات قدرها 1.2 مليار طن.

وأضاف أن قناه السويس الجديدة تعد أضخم مشروع تكريك في العالم حسب موسوعة جينس للأرقام القياسية، اختصرت زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعه بالقناة القديمة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع بالكامل في 354 يوم أي قبل المواعيد المحددة بـ11 يوم كاملة.

ومن المتوقع أن يعقب اللقاء القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ومنها إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.

يذكر أن وفد برلماني للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، يقوم بزيارة لمدة يومين، يتفقد خلالها قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.