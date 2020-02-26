القوى العاملة: بدء قبول طلبات التدريب على 3 مهن بالإسماعيلية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء الدورة التدريبية على مهن التفصيل والخياطة، والطباعة على الأواني، والمنسوجات، من أول مارس 2020 ولمدة شهر، بمركز تدريب المستقبل بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وذلك في إطار إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والذي يتم تنفيذه في 7 محافظات: الإسماعيلية، والسويس، وبور سعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف.

وبحسب بيان اليوم، أوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن الدورة تتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتستهدف الشباب والفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والشباب من ذوي القدرات الخاصة، ويتم قبول الطلبات للفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، بمقر المديرية بشارع شبين خلف استاد الإسماعيلية وبمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل - عمارات مبارك بجوار المعهد الديني بالإسماعيلية.