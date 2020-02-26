ساويرس ناعياً مبارك: "إيجابياته أكثر من أخطائه"

كتب - محمد نصار:

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي توفى يوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر، الأربعاء: "حبيته على المستوى الإنساني، وحزنت على ما تم معه من تعامل.. مهما أخطأ تظل إنجازاته وإيجابياته أكثر من أخطائه.. الله يرحمه ويحسن إليه".

وجاءت التغريدة تعليقا على مشاركة من ساويرس لتغريدة للأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي تنعي مبارك أيضا.

وسأل أحد متابعي ساويرس عن إنجازات مبارك خلال فترة حكمه، قبل أن يرد: "دوره في حرب ونصر أكتوبر، وتشجيع القطاع الخاص، وفتح باب الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على استقلالية مصر وجيشها واستقرارها، تحرير الكويت وإعادة العلاقات العربية لما كانت عليه".

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".