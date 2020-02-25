أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، موضحة أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تنتهي اليوم.

وقالت شاكر لمصراوي، إن الأمطار ما زالت مستمرة اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، وتخف حدتها على الوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة بشدة على سيناء تصل لحد السيول ومن المتوقع أن تزيد هذه السيول وتتكون مرة أخرى اليوم كما حدث أمس.

وأوضحت أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة أن بمعدل درجتين على القاهرة، لتسجل 17 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ظهور الغيوم في السماء يؤكد استمرار سقوط أمطار اليوم على المناطق المذكورة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.​