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"الري": إزالة 37 حالة تعد على مياه النيل في 6 محافظات

08:58 م الإثنين 24 فبراير 2020
"الري": إزالة 37 حالة تعد على مياه النيل في 6 محافظات

إزالة حالات تعد على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية النيل، اليوم الاثنين، إزالة 37 حالة تعد في 6 محافظات.

وأضافت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" أن الحملة التي نفذها القطاع بالتنسيق مع قوات إنفاد القانون تسملت نطاق محافظات (المنوفية - بني سويف - المنيا - أسيوط- سوهاج - قنا).​

نهر النيل وزارة الري فيسبوك الطقس درجات الحرارة

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