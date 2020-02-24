"الري": إزالة 37 حالة تعد على مياه النيل في 6 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية النيل، اليوم الاثنين، إزالة 37 حالة تعد في 6 محافظات.

وأضافت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" أن الحملة التي نفذها القطاع بالتنسيق مع قوات إنفاد القانون تسملت نطاق محافظات (المنوفية - بني سويف - المنيا - أسيوط- سوهاج - قنا).​