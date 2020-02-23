نقابة القراء توجه الشكر للرئيس السيسي

كتب- محمود مصطفى:

بعث مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته لحفظة وقراء القرآن الكريم، والعمل على تكريمهم على مدار العام.

ووجّه المجلس في جلسته التي عقدت أمس السبت، وترأسها الشيخ محمد حشاد نائب النقيب، شيخ عموم المقارئ المصرية، بحضور أعضاء الإدارة ونقباء المحافظات، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة تكريم اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، وإطلاقه علب المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي انتهت فعالياتها، الأسبوع قبل الماضي.

وقال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقاريء المصرية: "حرصت أثناء انعقاد لجنة الاختبار بالمسابقة العالمية على أن ألي كلمة وجهت خلالها الشكر لوزير الأوقاف على اللفتة الكريمة التي اتخاذها بإطلاق اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد أول نقيب للقراء بمصر على المسابقة العالمية رقم 27.

وقرر المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد الميزانية وتعديل اللائحة المالية الجديدة، في السابع من مارس المقبل، وحالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم الانعقاد الثاني في الـ14 من الشهر نفسه.