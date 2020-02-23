رئيس النواب يستقبل أبوالعينين قبل أداء اليمين الدستورية نائبا عن الجيزة

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر مجلس النواب، رجل الصناعة محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، وذلك قبل أداءه اليمين الدستورية بالجلسة العامة، بعد الإعلان عن فوزه بالأغلبية المطلقة في الإنتخابات التكميلية بدائرة فسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألف صوت و٢١٣ صوتا.

وأدي أبوالعينين اليمن الدستورية بالجلسة العامة اليوم الأحد، بحسب ما تنص المادة 104 من الدستور "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، فيما قام العديد من نواب البرلمان بتوجيه التحية له وتمنيات التوفيق له خلال الفترة المقبلة.​