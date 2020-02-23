برلماني يطالب بتأجيل مبارة الأهلي والزمالك والتحقيق في وقائع "السوبر"

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن ما حدث أثناء وبعد مباراة السوبر المصري في دولة الإمارات الخميس الماضي، وكان طرفيها قطبي الكرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف حجازي، في طلبه: "هذه المباراة كانت مذاعة على الهواء لكافة دول الوطن العربي وما تلاها من تصرفات غير مسئولة من بعض اللاعبين المصريين يعتبر إساءة إلى الوطن الذي يجب علينا جميعًا أن نحافظ عليه وخاصة عندما نكون سفراء خارجه".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما شاهدناه جميعًا بعد مباراة السوبر المصري ترك انطباعًا سيئًا ليس فقط لدى الموطن المصري الغيور على سمعة بلاده، ولكن أيضًا لدى إخواننا بالعالم العربي أجمع، وأثرت بالسلب على الصورة الذهنية لمصرنا الغالية.

وطالب وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، بفتح التحقيقات فيما حدث: "كلها مسجلة تليفزيونيًا وتتداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي"، وإيقاف أي لاعب تثبت التحقيقات صحة الواقعة بشأنه.

كما طالب بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة لأجل غير مسمى حتى تنتهي التحقيقات، وتصدر العقوبات الرادعة لكي يدرك كل خارج عن اللياقة والسلوك الرياضي والوطني مستقبلًا نتائج عدم حفاظه على سمعة الوطن.

واختتم: الرياضة أخلاق وسلوك قبل كل شيىء، وإذا كان هناك جدل في موضوع أغاني المهرجانات ومنع مطربيها من الالتحاق بنقابة الموسيقيين، فمن باب أولى التعامل بالمثل بإيقاف كل خارج عن النص في مباريات كرة القدم".