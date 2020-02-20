المطلقة والنسبية.. ما الفرق بين القوائم الانتخابية من وجهة نظر الأحزاب؟

كتب- محمد نصار:

تستعد الأحزاب لخوض سباقي انتخابات مجلس النواب والمحليات خلال الفترة القادمة، مع وجود حوار مجتمعي حول الطريقة الأمثل والنظام الانتخابي الأفضل لإجراء الانتخابات وفقًا له، وهل تُجرى الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة أو القوائم النسبية.

ما الفرق؟

تضم القائمة المطلقة المغلقة التي ترجحها أغلب الأحزاب مجموعة من النواب حسب عدد القائمة ويختار الناخب قائمة من بين القوائم المختلفة المشاركة في الانتخابات وبمجرد اختيار قائمة بعينها تنجح هذه القائمة بجميع من فيها، بينما القائمة النسبية يمكن للناخب أن يختار بعض المرشحين من قائمة معينة ولا يختار آخرين من نفس القائمة وبهذا ينجح من وقع عليه الاختيار ويخسر الباقي.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنهم يؤيدون إجراء الانتخابات بنظام 25% للفردي و75% للقائمة على أن تكون القائمة مطلقة مغلقة لتحقيق توافق بين الجميع وعدم إقصاء أحد.

المطلقة تدعم الأحزاب

وأوضح موسى، لمصراوي: "الانتخابات كانت في الماضي 20% للقائمة و80% للفردي، واليوم نتحدث عن 25% للفردي و75% للقوائم وتتماثل مع مبادئ القوانين والدستور فالمادة 5 من الدستور تتحدث عن التعددية الحزبية وليست تعددية الفردي، وتعطي الفرصة للأحزاب للتقوية والتواجد داخل المجال البرلماني".

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن القائمة المطلقة المغلقة تخضع لشروط دستورية في المقام الأول والدستور نفسه تضمن تمييزًا إيجابيًا لفئات محددة: "لو اتكلمنا على قائمة نسبية يبقى الحزب الأول والثاني من حيث القوة والانتشار هما اللي هيدخلوا بنفوذهم وفلوسهم مش هيبقى أكتر من حزبين أو 3 والباقي دول يروحوا".

النسبية لا تصلح

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، أن القائمة النسبية لا تصلح للانتخابات وأنهم يتوافقون مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة لأنها المناسبة.

وقال طارق التهامي، مساعد رئيس حزب الوفد، إنهم يؤيدون إجراء الانتخابات القادمة سواء المحليات أو مجلس النواب بطريقة القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75% للقائمة و25% للفردي.

تنجح كاملة أو تخسر كاملة

وأضاف التهامي، لمصراوي، أن الفرق بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية أن الأولى إما أن تنجح كاملة أو تخسر كاملة لا يمكن اختيار أعضاء من داخلها دون غيرهم، بينما القائمة النسبية يمكن للناخب اختيار من يريده من نفس القائمة ولا يختار من يريده.

المغلقة تمنع المال السياسي

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن القائمة المطلقة المغلقة هي الأفضل لأنها ترسخ فكرة المؤسسية أن توجد أحزاب لديها توافق ولها نواب تدافع عن أفكار وليس مصالح شخصية فردية، كما تمنع المال السياسي من التدخل في الانتخابات، بينما القائمة النسبية تحقيقها صعب لأنها تحتاج إلى دراسات اكتوارية حول عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وعدد الدوائر على مستوى الدولة.

وأيد عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة "75%" وللفردي 25% المتبقية.

وأوضح عصام هلال، لمصراوي، أنهم يناقشون في الوقت الحالي مع مجموعة من الأحزاب السياسية قوانين الانتخابات القادمة والنظام الأمثل لها ضمن الحوار الوطني للأحزاب، لافتًا إلى أن موقفهم لا يعني المصادرة على الحوار الوطني.