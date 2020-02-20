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متُابع لساويرس "ممكن تطلع أمي الحج؟".. ورجل الأعمال: "بشرط تدعيلي"

12:54 م الخميس 20 فبراير 2020
متُابع لساويرس "ممكن تطلع أمي الحج؟".. ورجل الأعمال: "بشرط تدعيلي"

المهندس نجيب ساويرس

كتب- محمد نصار:

طلب أحد المتابعين للمهندس نجيب ساويرس، على "تويتر"، بأن يتكفل رجل الأعمال بنفقات "حجة" لوالدته.

وكتب حساب يحمل اسم سيف رحيم، تدوينة لساويرس قائلًا: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة"، ليرد الأخير: "بشرط تدعيلي هناك"، قبل أن يطلب منه إرسال رقم هاتفه للتواصل معه.

ساويرس

نجيب ساويرس تويتر الحج

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