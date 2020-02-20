متُابع لساويرس "ممكن تطلع أمي الحج؟".. ورجل الأعمال: "بشرط تدعيلي"
12:54 م الخميس 20 فبراير 2020
كتب- محمد نصار:
طلب أحد المتابعين للمهندس نجيب ساويرس، على "تويتر"، بأن يتكفل رجل الأعمال بنفقات "حجة" لوالدته.
وكتب حساب يحمل اسم سيف رحيم، تدوينة لساويرس قائلًا: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة"، ليرد الأخير: "بشرط تدعيلي هناك"، قبل أن يطلب منه إرسال رقم هاتفه للتواصل معه.
الخبر التالى:وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها الدينية في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
187
-
125
-
124
-
113
-
108
-
107
-
84
-
83
-
80
-
73
-
62
-
59
-
56
-
55