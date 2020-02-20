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قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتطوير شبكة نقل الكهرباء

11:24 ص الخميس 20 فبراير 2020
قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتطوير شبكة نقل الكهرباء

الموافقة على قرض لتطوير شبكة نقل الكهرباء

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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