رئيس بيلاروسيا يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مصر، واصفًا البلدين بأنهما "شريكان لديهما آفاق واعدة للتعاون".

وقال الرئيس البيلاروسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية والموسعة بقصر الاتحادية بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن الحوار بشأن التعاون المشترك بين البلدين شهد تقدمًا ملحوظًا، منوهًا إلى أن قيادتي البلدين تناقشان كافة القضايا بشفافية تامة.

وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين يغطي مجالات الزراعة والصناعة والمجال الإنساني والتجميع المشترك للجرارات والشاحنات، مشددًا على أن تعزيز التعاون المشترك يصب في مصلحة البلدين، ويتيح الفرصة لبلاده لوصول منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية عبر مصر.

وأشار إلى أن بلاده -تمتلك القدرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والمعدات-، تتطلع إلى تعزيز صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يغطي أيضًا مجالات الأمن والجمارك.

وأكد رئيس بيلاروسيا، أن بلاده تتطلع للمشاركة في المشروعات القومية في مصر ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك الذي سيعقد اجتماعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة غدًا الخميس، سيوفر دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.

وأشاد بالجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن بلاده تدعم تلك الجهود، كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة التي وقعت اليوم سوف تعزز العلاقات بين البلدين.

ووجه لوكاشينكو الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده الرامية إلى تدعيم العلاقات بين مصر وبلاده ودعوته لزيارة القاهرة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن الجهود المشتركة تسهم في نقل التعاون بين البلدين إلى آفاق واسعة، ومبديًا سعادته لاستقبال الرئيس السيسي في بيلاروسيا.