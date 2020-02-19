السيسى يؤكد حرص مصر على الوصول بالعلاقات مع بيلاروسيا إلى الشراكة الحقيقية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا فى كافة المجالات للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الحقيقية بما يلبى طموحات شعبى البلدين، داعيا بيلاروسيا للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى في مصر ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقب مباحثاتهما الثنائية والموسعة بقصر الاتحادية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي إن زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى مصر تجسد عمق العلاقات بين البلدين، مجددا شكره للرئيس لوكاشينكو على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى يونيو عام 2019.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا ليست جديدة حيث شهدت تطورا ملحوظا منذ زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى مصر عام 2018 .

وأضاف أن الزيارة التي قام بها إلى مينسك في يونيو 2019 أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين من خلال التوقيع على خريطة طريق لتطوير التعاون المشترك غطت مجالات عديدة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت ومن بينها مذكرة تفاهم لانشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصري ونظيره البيلاروسي، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالى وما بعد الجامعى، واتفاقية التعاون في مجال الجمارك جاءت فى اطار خطة استراتيجية مشتركة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصرى البيلاروسي الذي سيعقد اجتماعه غدا في العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد ثمار التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بتطور العلاقات البرلمانية بين البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون البرلماني.

وقال الرئيس السيسي إن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات وخاصة الإنتاج المشترك وخصوصا منتجات التصنيع، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مشاورات بناءة مع الرئيس لوكاشينكو تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية.

ودعا الرئيس السيسي بيلاروسيا للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى في مصر ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددا على أن مصر تعد بوابة العالم إلى إفريقيا والعالم العربي.​