نقيب الفلاحين يطالب المحافظين بالإسراع في إنجاز ملف تقنين الأراضي

كتب - أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن تقنين الأراضي الزراعية للمزارعين الجادين في زراعتها كان حلما لكثير منهم منذ سنوات تحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هذا الملف من أعظم الإنجازات التي لم تكن لتنجز بدون وجود الرئيس، مطالبًا كل المحافظين بضرورة الإسراع في الإجراءات لإتمام هذا الملف وتسهيل إجراءات التقنين للراغبين.

وأضاف "أبوصدام"، في بيان اليوم الأربعاء، بضرورة أن تقاس كفاءة المحافظ بمساحة الأراضي التي تم تقنينها بالنسبة لمساحة الأراضي التي يراد تقنينها في المحافظة التي يتولي بمسئولياتها وليس بكميات الإزالات التي تتم لأن معظم عمليات الإزالة تكون نتيجة طبيعية لاخفاق المحافظ في عمليات التقنين، مشددًا على أن يكون خيار الإزالة آخر الحلول التي تتخذ ضد مستصلحي الأراضي الزراعية وليس أول الحلول.

وأوضح أن إنجاز هذا الملف سيعود بالنفع على الدولة بوجه عام، حيث يؤكد على قوة الدولة في الحفاظ على أملاكها ويحافظ على حقوق زارعي هذه الأراضي ويمنع النزاعات مع الآخرين.