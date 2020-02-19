بأحدث تقنيات الترفيه.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية من طراز الإيرباص A320 neo​

كتب - محمد عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأربعاء، ثاني طائرات شركة مصر للطيران الجديدة بحروف تسجيل Su-GFK من طراز إيرباص A320 neo، قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320 neo ، تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول الشركة والمقرر تسليمها بالتعاون مع شركة "إيركاب".

وبدأت الشركة تشغيل الطائرة الأولي من نفس الطراز، والتي تسلمتها منذ 5 ايام بأول رحلاتها اليوم الاربعاء، برقم MS914 المتجهة إلي ابوظبي.

توفر الطائرة الجديدة الايرباص A320 Neo، مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت وخاصية الـ Live TV ، التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية والرياضية وغيرها؛ لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.

يحتوي طراز A320 neo علي هيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، والطائرة بها أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع، وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد، هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة، وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، وتصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعداً في الدرجة السياحية .